Чи закінчиться війна в Україні в 2023 році: прогнози та умови

Україна зустрічає Новий рік в умовах війни, але саме в 2023 році вона може закінчитися. Такий прогноз озвучують і в керівництві країни, і на Заході. Проте російські окупанти досі не відмовилися від своїх загарбницьких цілей. Тому експерти погоджуються, що подальший розвиток подій залежатиме від успіхів ЗСУ та військової підтримки союзників, яка допоможе прискорити звільнення наших територій.

Оптимістичний прогноз

Керівник ГУР Кирило Буданов запевняє, що програш Росії у війні проти України – вирішене питання. На українців ще чекають важкі періоди, але Росія неодмінно програє.

Раніше глава розвідки прогнозував, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть до Криму. У грудні він підтвердив свою оцінку, зазначивши, що все рухається за графіком. На думку Буданова, півострів вдасться повернути поєднанням військової сили та дипломатії.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - сказав він.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов також вважає реалістичною ймовірність закінчення війни до літа.

"Я хотів би, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни-літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - зазначив Данілов, погодившись з оцінкою Кирила Буданова.

У Росії майже не залишилося ресурсів для ведення війни. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, її фінал можливий уже навесні чи влітку 2023 року. Про це свідчать психологічні та математичні фактори з урахуванням виснаженості ресурсів у РФ, санкційного тиску та міжнародної ізоляції.

У Білому домі прогнозують продовження військових дій "протягом деякого часу у майбутньому" та "дуже динамічний" зимовий період на фронті. А колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес упевнений у своєму прогнозі, що Крим є ключем до перемоги України, і його вдасться звільнити до кінця серпня 2023.

Вирішальні місяці

Зима може стати критичним періодом через ймовірний новий наступ російських військ. У військовому та політичному керівництві України заявили про наявність ознак підготовки РФ до ескалації та звернулися до союзників із проханням про збільшення військової допомоги.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не виключив, що Росія може відновити наступ у січні-березні 2023 року. Для цього задіяно 200 тисяч мобілізованих окупантів.

Проте ЗСУ готуються до будь-якого сценарію та вже працюють над великою операцією. Генерал заявив, що беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією, але для цього потрібні ресурси.

Президент Зеленський назвав наступні півроку вирішальними, які вимагатимуть більше зусиль, ніж за минулий час. Тому Україна потребує більш сучасних озброєнь та більшого обсягу поставок.

Глава держави вважає, що подальший хід розвитку війни залежатиме від битви за Бахмут, який армія окупантів безуспішно намагається захопити протягом багатьох місяців. Під час візиту в США Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена за посиленням військової підтримки, щоб переломити ситуацію на фронті.

У відповідь американський лідер пообіцяв, що Україна зможе перемогти на полі бою за допомогою США та союзників. "Ми будемо з вами на кожному етапі цього шляху, стільки, скільки знадобиться. Те, чого ви досягли, має значення не тільки для України, а й для всього світу. І разом ми доб'ємося, щоб полум'я свободи горіло яскраво, і світло перемогло пітьму", - сказав Байден.

Умови закінчення війни

Президент України не говорить про терміни війни, але має чітке бачення умов її завершення: жодних поступок території, повне виведення військ РФ та виплата репарацій.

"Для мене як президента справедливий мир - жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету, компенсації всіх збитків, які завдала російська агресія. Не може бути "справедливого миру" у війні, яку принесли ці нелюди", - наголошує Володимир Зеленський.

Раніше в інтерв'ю для Netflix Зеленський припустив, що вторгнення в Україну може припинитися, якщо президент РФ Володимир Путін помре. Оскільки російські політики будуть повністю зайняті внутрішніми питаннями. У цьому, за його словами, є найбільша небезпека авторитарного режиму, який діє в Росії.

У РФ готові йти до кінця

Останні заяви російської влади підтверджують їхні наміри продовжувати збройну агресію на території України, незважаючи на відсутність будь-яких успіхів на фронті.

Так, нещодавно глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заїкнувся про нові наступальні дії. Начебто для цього й збирають мобілізованих.

Говорячи про можливий "мир" із Україною, у Москві наполягають, що російська армія не піде з окупованих земель. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будь-який "мирний план" нібито має враховувати, що війська РФ не повертатимуть Києву контроль над захопленими ними територіями.

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що "хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, а не загострювати ситуацію далі", але Київ нібито не висловлює готовності до мирних переговорів.

Водночас Путін попередив росіян, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом, вірогідно, намагаючись виправдати слабкість своєї армії.

Яким бачать хід війни у США та НАТО

На Заході говорять про невдачі РФ у війні проти України, але ще не бачать передумов для припинення бойових дій.

Американський лідер Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що президент РФ Путін не має наміру зупиняти збройну агресію проти України. При цьому він зазначив, що не варто недооцінювати вплив цієї війни безпосередньо на Росію, а саме на втрати, яких вони зазнають.

Байден висловив думку, що президент РФ може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить рішення і виведе свої війська, але виграти її він уже не може.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія не шукає миру, а сподівається заморозити конфлікт і отримати час, щоб перегрупуватися та підготуватися до нового наступу.

Однак Столтенберг вважає, що Путін припустився двох стратегічних помилок, недооцінивши Україну і єдність НАТО, а допомога США і союзників вже поставила Москву в невигідне становище.

"Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн. Найшвидший спосіб досягти цього - надати українцям військову підтримку, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а має сісти і вести переговори в дусі доброї волі", - розповів генсек про перспективи закінчення війни.

Варто зазначити, що українська влада неодноразово наголошувала, що мирним переговорам з Росією має передувати реалізація кроків, які президент Володимир Зеленський представив у "формулі миру". Серед них виведення російських військ із усіх міжнародно визнаних територій України, повне припинення бойових дій і компенсація завданої шкоди.