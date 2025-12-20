Чи загрожують курсу долару різкі коливання на свята: прогноз банкіра

На курс долара протягом 22-28 грудня буде впливати традиційно підвищений попит на валюту, але цей та інші фактори не призведуть до значних курсових коливань, вони будуть мінімальними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового.
Під кінець населення отримує бонуси, премії та дивіденди, що може підвищувати попит на купівлю валюти. Разом з тим, громадяни продають іноземну валюту, щоб придбати товари до свят.
В кінці цього року фактори, які утворюють попит на валюту є значно меншими, ніж такі в кінці минулого року. Експерт говорить, що очікуваний попит на валюту перевищує її пропозицію на 10-15%, тоді як в минулому році цей показник складав 30-40%. "Цьогоріч тиск на курси буде значно нижчим", - додає Тарас Лєсовий.
Також банки пропонують високі ставки за депозитами, що стимулює населення вкладати кошти в гривневі накопичення. Вже в грудні, на старті акційного депозитного сезону з максимальними ставками до 18% річних, приріст нових вкладників порівняно з листопадом склав понад 5%.
"Курсова ситуація від листопада до кінця грудня залишатиметься стабільною, з незначним і контрольованим зростанням основних валют", - коментує експерт та додає, що курсові коливання будуть мінімальними, а розрив між курсами купівлі та продажу на міжбанку незначним.
Прогноз курсових коливань
Тарас Лєсовий говорить, що на готівковому ринку курс долара в період 22-28 грудня буде знаходитися в діапазоні 42,3-42,8 гривень (купівля-продаж), а євро – 48-49,75 гривень. В цей же період курси на міжбанківському ринку прогнозуються в межах 42,2-42,7 гривень для долара та 48-49,75 гривень для євро.
Різниця між курсами купівлі-продажу для долара може становити до 0,15 гривень на міжбанківському ринку, до 0,5-0,6 гривень у комерційних банках та до 0,6-1 гривня на готівковому ринку. Для євро цей показник прогнозується до 0,2 гривні, до 0,8-1 гривня та до 1-1,3 гривня відповідно.
В обмінних пунктах різниця між курсами продажу 22-28 грудня може складати 0,3-0,5 гривень для долара та до 0,5 гривень для євро, у комерційних банках ця різниця прогнозується 0,1-0,2 гривні для долара та 0,2-0,3 для євро.
Нагадаймо, офіційний курс долара в третьому кварталі цього року демонстрував зростаючу динаміку. 1 вересня курс становив 41,32 гривні, на 22 грудня НБУ встановив курс на рівні 42,25 гривень.
Протягом 1-19 грудня курс купівлі-продажу долара в обмінниках майже не змінився - він знизився на 3-4 копійки (з 42,01-42,54 гривень 1 грудня до 41,99-42,50 гривень 19 грудня).