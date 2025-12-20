Чи загрожують курсу долару різкі коливання на свята: прогноз банкіра

Фактори валютного ринку

Під кінець населення отримує бонуси, премії та дивіденди, що може підвищувати попит на купівлю валюти. Разом з тим, громадяни продають іноземну валюту, щоб придбати товари до свят.

В кінці цього року фактори, які утворюють попит на валюту є значно меншими, ніж такі в кінці минулого року. Експерт говорить, що очікуваний попит на валюту перевищує її пропозицію на 10-15%, тоді як в минулому році цей показник складав 30-40%. "Цьогоріч тиск на курси буде значно нижчим", - додає Тарас Лєсовий.

Також банки пропонують високі ставки за депозитами, що стимулює населення вкладати кошти в гривневі накопичення. Вже в грудні, на старті акційного депозитного сезону з максимальними ставками до 18% річних, приріст нових вкладників порівняно з листопадом склав понад 5%.

"Курсова ситуація від листопада до кінця грудня залишатиметься стабільною, з незначним і контрольованим зростанням основних валют", - коментує експерт та додає, що курсові коливання будуть мінімальними, а розрив між курсами купівлі та продажу на міжбанку незначним.

Прогноз курсових коливань

Тарас Лєсовий говорить, що на готівковому ринку курс долара в період 22-28 грудня буде знаходитися в діапазоні 42,3-42,8 гривень (купівля-продаж), а євро – 48-49,75 гривень. В цей же період курси на міжбанківському ринку прогнозуються в межах 42,2-42,7 гривень для долара та 48-49,75 гривень для євро.

Різниця між курсами купівлі-продажу для долара може становити до 0,15 гривень на міжбанківському ринку, до 0,5-0,6 гривень у комерційних банках та до 0,6-1 гривня на готівковому ринку. Для євро цей показник прогнозується до 0,2 гривні, до 0,8-1 гривня та до 1-1,3 гривня відповідно.

В обмінних пунктах різниця між курсами продажу 22-28 грудня може складати 0,3-0,5 гривень для долара та до 0,5 гривень для євро, у комерційних банках ця різниця прогнозується 0,1-0,2 гривні для долара та 0,2-0,3 для євро.