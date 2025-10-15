Чи загрожує Україні зміна урядів у Франції: пояснення депутата

Ризики для України у разі зміни уряду у Франції

На запитання, чи може політична криза у Франції становити небезпеку для України, Буікс відповів: "Якщо буде зміна уряду, і, скажімо, до влади прийде Марін Ле Пен - я не знаю, якою буде ситуація для України. Бо ми знаємо, що Марін Ле Пен займала позицію, дуже прихильну до Путіна та Росії. І ми знаємо, що у Марін Ле Пен були фінансові зв’язки з Росією. Тож зміни у французькому уряді є ризикованими".

За словами депутата, лідерка партії "Національне об’єднання" останнім часом "трохи змінила свою риторику", але лише для публіки, "бо це непопулярно".

На уточнююче запитання, чи вважає він її позицію нещирою, Буікс відповів.

"Я думаю, що вона нещира, бо поділяє багато радикальних цінностей Володимира Путіна. Тож, на мою думку, вона бреше", - сказав голова французької делегації.

Підтримка України залишиться стабільною за Макрона

Він також підкреслив, що поки Еммануель Макрон залишається президентом Франції, Україні нічого не загрожує.

"У Франції досі є прагнення збільшувати військовий бюджет. І в цьому питанні політика не змінилася. Президент Макрон досі підтримує Володимира Зеленського, досі підтримує військові зусилля України", - пояснив депутат.

На запитання, чи можуть бути негативні зміни до наступних президентських виборів, він наголосив: "Ми маємо лише уважно стежити за новим бюджетом, бо повинні бути пильними, щоб не скорочувати військові витрати у Франції. А бюджет має бути затверджений Національною асамблеєю. Так, бо ми повинні бути готовими до можливості війни, і ми над цим працюємо".