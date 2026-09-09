Грозит ли СЗЧ тем, кто еще не принял присягу: в Минобороны дали четкий ответ
Некоторые мобилизованные могут считать, что СЗЧ на этапе учений - до принятия присяги - не будет иметь никаких последствий. Поэтому украинцам объяснили, так ли это на самом деле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ) в Facebook.
Правда ли, что "до присяги СЗЧ быть не может"
По данным министерства, утверждение якобы "до присяги СЗЧ быть не может" - юридически неправильное.
Украинцам объяснили, что в этом вопросе определяющим является:
- не момент принятия военной присяги;
- а момент начала военной службы.
Когда на самом деле начинается военная служба
В МОУ сообщили, что согласно действующему законодательству, военная служба начинается:
- для мобилизованного - в день отправления из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинскую часть;
- для контрактника - в день зачисления в списки личного состава.
Считается ли мобилизованный военным до присяги
Учитывая вышесказанное, в Министерстве обороны, подчеркнули: "мобилизованный, которого отправили в учебный центр (военную часть для боевой подготовки), является военнослужащим даже до принятия присяги".
Следовательно, непринятая присяга сама по себе не освобождает человека от ответственности:
- за СЗЧ (самовольное оставление воинской части или места службы);
- за дезертирство.
"По статьям 407 и 408 Уголовного кодекса", - уточнили в МОУ.
СЗЧ во время учебы от ответственности не освобождает (инфографика: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Как вернуться из СЗЧ по упрощенной программе
В заключение украинцам напомнили, что упрощенная программа возвращения в армию после СЗЧ действует до 20 сентября 2026 года.
Ею могут воспользоваться военнослужащие, которые осуществили СЗЧ до 12 июня 2026 года.
Выбрать подразделение для возвращения можно онлайн - на соответствующем портале szch.army.gov.ua.
Напомним, ранее мы рассказывали о СЗЧ без судимости - когда можно вернуться в бригаду и полностью закрыть производство.
Кроме того, мы объясняли, что реально происходит после возвращения бойцов из СЗЧ (не по упрощенной программе).
Читайте также, что говорит военнослужащий Сергей Гнездилов о массовых СЗЧ, бронировании, женской мобилизации и свободе слова в армии.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.