Чи загрожує Сумам і Харкову наступ росіян? Що кажуть у ЦПД

"Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської і Харківської областей, вже доволі давно", - сказав він.

Коваленко підкреслив, що про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна - це "зовсім різні речі".

"Не варто точно перекручувати слова військових, потрібно вірно їх тлумачити", - додав військовий.