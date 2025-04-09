Чи загрожує Сумам і Харкову наступ росіян? Що кажуть у ЦПД

Окупнти активізували наступ у Сумській та Харківській областях. Але ці дії не варто плутати з наступом РФ на Харків та Суми.
Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумської і Харківської областей, вже доволі давно", - сказав він.
Коваленко підкреслив, що про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна - це "зовсім різні речі".
"Не варто точно перекручувати слова військових, потрібно вірно їх тлумачити", - додав військовий.
Росія фактично вже почала наступ на Сумську та Харківську області. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.
Нагадаємо, про те, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ на Україну писали західні ЗМІ ще наприкінці березня.
За даними АР, росіяни вели підготовку до наступу, який має тривати від шести до дев'яти місяців і зайняти майже весь 2025 рік.
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