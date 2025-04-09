Грозит ли Сумам и Харькову наступление россиян? Что говорят в ЦПД

"Не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом. Россияне действительно активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей, уже довольно давно", - сказал он.

Коваленко подчеркнул, что о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя - это "совсем разные вещи".

"Не стоит точно перекручивать слова военных, нужно верно их толковать", - добавил военный.