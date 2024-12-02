Чи загрожує Харкову нова зброя від КНДР: що кажуть у ЗСУ

Росія могла отримати від КНДР потужні реактивні системи залпового вогню М1991. Але росіяни можуть бити по Харкову не лише цими системами.

За його словами, певна загроза від озброєння, отриманого росіянами від КНДР все ж є, Однак він зауважив, що окрім цих систем РФ має і інші далекобійні системи, якими можна завдавати ударів по Харкову.

"Я нагадаю, що на озброєнні російських терористів є далекобійні системи залпового вогню, реактивні, це "Ураган", "Смерч", "Торнадо", які також можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова. Тому ця загроза, я вважаю дещо перебільшена. Але вона існує", - підкреслив Романов.

Участь КНДР у війні

Північна Корея почала допомагати Російській Федерації у її війні проти України. Зокрема, до Росії було направлено близько 10 тисяч північнокорейських солдатів. Також РФ отримала боєприпаси та балістичні ракети. За даними ЗМІ, КНДР передала російській армії ракетні та артилерійські системи великої дальності.