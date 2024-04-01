Чи загрожує Часовому Яру окупація або оточення: думка експерта

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Україна в обороні. Що відбувається на фронті та чи є сигнали про новий наступ РФ" .

На думку військового експерта Олександра Коваленка, навряд чи Часовому Яру найближчим часом загрожує окупація або оточення, адже там немає умов для масштабного просування російських військ.

"Там на сьогодні ворог зміг створити умови для наступу на села. І здатний діяти лише у напрямку Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Навіть на цьому етапі у них великі проблеми, але якщо вони захоплять села, то в другій половині 2024 року зможуть перейти до більш інтенсивних наступальних дій на Часів Яр. Відмовлятися від нього росіяни не будуть", - зазначив експерт.

Ситуація біля Часового Яру

Раніше у ВСУ зазначали, що окупанти роблять "потужний ривок" у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку. При цьому війська РФ із цією метою активно стягують на Бахмутський напрямок резерви та важку техніку.

Згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються просуватися у напрямку Часового Яру Донецької області, але навряд чи зможуть загрожувати населеному пункту оточенням або окупацією в найближчі місяці.