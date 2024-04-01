Чи заблокують в Україні TikTok? Відповідь голови комітету зі свободи слова

Відповідаючи на питання про можливості введення аналогічних санкцій щодо TikTok на тлі ситуації в США, Юрчишин зауважив, що такі підстави є.

"Якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок", - стверджує голова Комітету зі свободи слова.

Він зауважив, що Штати наголошують про те, що залишається невідомим, як соціальна мережа збирає, обробляє та використовує персональні дані користувачів.

"Вони розуміють, що в постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини. І якщо його використовувати не в правовому полі, то в кінцевому варіанті страждає не лише людина, а й держава в цілому", - зазначив Юрчишин, нагадавши, що історія з застосунком розвивається попри досить високі стандарти свободи слова в США.

Як наголосив голова Комітету зі свободи слова наразі відстежуються всі процеси та питання щодо обмежень TikTok та Telegram в інших країнах, таких як Іспанія та Норвегія.

Водночас він зауважив, що в скандинавських державах у разі відповідних рішень щодо заборони "переважно суспільство цього не робить".

"Ми слідкуємо за процесом обмеження використання штучного інтелекту. Ми зараз будемо адаптовувати Digital Service Act в Україні, бо це буде частина нашого євроінтеграційного завдання. Тому рухатися ми точно будемо", - підсумував Юрчишин.