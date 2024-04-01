Заблокируют ли в Украине TikTok? Ответ главы комитета по свободе слова

Отвечая на вопрос о возможности введения аналогичных санкций в отношении TikTok на фоне ситуации в США, Юрчишин отметил, что такие основания есть.

"Если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", - утверждает глава Комитета по свободе слова.

Он отметил, что Штаты отмечают, что остается неизвестным, как социальная сеть собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей.

"Они понимают, что в постинформационные сутки это ключевой ресурс, ключевой актив человека. И если его использовать не в правовом поле, то в конечном варианте страдает не только человек, но и государство в целом", - отметил Юрчишин, напомнив, что история с приложением развивается несмотря на достаточно высокие стандарты свободы слова в США.

Как подчеркнул глава Комитета по свободе слова, сейчас отслеживаются все процессы и вопросы по ограничениям TikTok и Telegram в других странах, таких как Испания и Норвегия.

В то же время, он отметил, что в скандинавских государствах в случае соответствующих решений по запрету "преимущественно общество этого не делает".

"Мы следим за процессом ограничения использования искусственного интеллекта. Мы сейчас будем адаптировать Digital Service Act в Украине, потому что это будет часть нашей евроинтеграционной задачи. Поэтому двигаться мы точно будем", - подытожил Юрчишин.