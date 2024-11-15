Чи заблокували польські фермери кордон з Україною, як анонсували: відповідь ДПСУ

Польські фермери раніше анонсували протести на кордоні з Україною. Станом на 15 листопада кордон не заблокований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Цього (блокування, - ред.) ми зараз на кордоні безпосередньо не бачимо і якоїсь додаткової інформації від наших польських колег на даний момент не отримували. Раніше було повідомлення, що можуть початися блокування, але, як пам'ятаємо, ці дії польських фермерів не відбулися", - сказав речник.
Він припустив, що польські аграрії можуть утриматися від блокування українського кордону, оскільки такі дії завдають шкоди і Польщі.
"Це загроза не лише для України, а й для Польщі втрата щодо перевезень товарів, вантажів", - додав Демченко.
Нагадаємо, раніше польські фермери раніше анонсували нові протести на кордоні з Україною. Як зазначали аграрії, страйк мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".
Прикордонники попереджали про можливі затримки руху на польському кордоні. Детальніше про протести польських фермерів - у матеріалі РБК-Україна.
Також митна служба попереджала, що на КПП "Медика - Шегині" проводять ремонтні роботи, тому не виключали можливі затримки.
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