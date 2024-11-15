Заблокировали ли польские фермеры границу с Украиной, как анонсировали: ответ ГПСУ

"Этого (блокировки, - ред.) мы сейчас на границе непосредственно не видим и какой-то дополнительной информации от наших польских коллег на данный момент не получали. Раньше было сообщение, что могут начаться блокировки, но, как помним, этих действий польских фермеров не было", - сказал спикер.

Он предположил, что польские аграрии могут воздержаться от блокирования украинской границы, поскольку такие действия наносят ущерб и Польше.

"Это угроза не только для Украины, но и для Польши потеря перевозок товаров, грузов", - добавил Демченко.