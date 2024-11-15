ua en ru
Пт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи заблокували польські фермери кордон з Україною, як анонсували: відповідь ДПСУ

Київ, П'ятниця 15 листопада 2024 10:40
UA EN RU
Чи заблокували польські фермери кордон з Україною, як анонсували: відповідь ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери раніше анонсували протести на кордоні з Україною. Станом на 15 листопада кордон не заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Цього (блокування, - ред.) ми зараз на кордоні безпосередньо не бачимо і якоїсь додаткової інформації від наших польських колег на даний момент не отримували. Раніше було повідомлення, що можуть початися блокування, але, як пам'ятаємо, ці дії польських фермерів не відбулися", - сказав речник.

Він припустив, що польські аграрії можуть утриматися від блокування українського кордону, оскільки такі дії завдають шкоди і Польщі.

"Це загроза не лише для України, а й для Польщі втрата щодо перевезень товарів, вантажів", - додав Демченко.

Блокування кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери раніше анонсували нові протести на кордоні з Україною. Як зазначали аграрії, страйк мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".

Прикордонники попереджали про можливі затримки руху на польському кордоні. Детальніше про протести польських фермерів - у матеріалі РБК-Україна.

Також митна служба попереджала, що на КПП "Медика - Шегині" проводять ремонтні роботи, тому не виключали можливі затримки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною Прикордонна служба Прикордонники
NEWS
Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака
Імітація для Трампа. Навіщо РФ грає зі зльотами Ту-95 і чи можлива велика атака
DAILY
Не тільки через обстріли. Коли в Україні можуть відключати світло і чи вдасться цьому запобігти
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Не тільки через обстріли. Коли в Україні можуть відключати світло і чи вдасться цьому запобігти