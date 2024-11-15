Заблокировали ли польские фермеры границу с Украиной, как анонсировали: ответ ГПСУ
Польские фермеры ранее анонсировали протесты на границе с Украиной. По состоянию на 15 ноября граница не заблокирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Этого (блокировки, - ред.) мы сейчас на границе непосредственно не видим и какой-то дополнительной информации от наших польских коллег на данный момент не получали. Раньше было сообщение, что могут начаться блокировки, но, как помним, этих действий польских фермеров не было", - сказал спикер.
Он предположил, что польские аграрии могут воздержаться от блокирования украинской границы, поскольку такие действия наносят ущерб и Польше.
"Это угроза не только для Украины, но и для Польши потеря перевозок товаров, грузов", - добавил Демченко.
Блокировка границы
Напомним, ранее польские фермеры ранее анонсировали новые протесты на границе с Украиной. Как отмечали аграрии, забастовка должна была продолжаться с 8 октября по 31 декабря 2024 года на пограничном пункте "Медыка - Шегини".
Пограничники предупреждали о возможных задержках движения на польской границе. Детальнее о протестах польских фермеров - в материале РБК-Украина.
Также таможенная служба предупреждала, что на КПП "Медыка - Шегини" проводят ремонтные работы, поэтому не исключали возможные задержки.
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