Чи заберуть до ЗСУ студентів і чому їх можуть забирати до ТЦК: деталі

Чоловіки, які вперше здобувають вищу освіту та вчаться на денній формі, мають право на відстрочку. Після того, які він отримує витяг із Єдиного державного реєстру освіти, де зазначено, що отримання освіти не суперечить нинішньому законодавству, на нього розповсюджуються вимоги ст. 23 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Таким чином, він не підлягає мобілізації.

Однак про це необхідно повідомляти ТЦК та СП вчасно, направляючи відповідні документи, що передбачено законом. Аніщенко пояснила, що наявність права на відстрочку не надає її автоматично, якщо її належним чином не оформити.

Вона також відповіла чи виникатимуть питання у працівників ТЦК та СП, якщо чоловік вже у дорослому віці вступив у ВНЗ вперше та подає документи на відстрочку.

"Відповім вам цитатою одного з працівників ТЦК у Києві. Він сказав: "У нас зараз стало стільки студентів, яка нація з часом буде освічена! Одному чоловіку 54 роки, а він вперше пішов навчатися в технікум, бо свого часу після школи далі ніде не вчився". Це, звісно, гумор. Однак на сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні такі чоловіки мають на це повне право, оскільки для отримання освіти немає вікових обмежень", - пояснила Аніщенко.

Вона також нагадала, що згідно із законом, всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку. Саме тому військово-облікові дані у студентів перевіряють співробітники ТЦК. За її словами, порушенням вважатиметься в таких випадках лише виписування наказу на мобілізацію студентів, якщо вони справді є студентами денної форми навчання та не порушують вимог законодавства.

Вона також повідомила, що вже є судова практика, коли адвокати оскаржують факт мобілізації хлопців молодше 25 років.

"І, на жаль, ця практика не зовсім позитивна у бік мобілізованого. Наприклад, хлопець на момент закінчення школи пішов до ТЦК і став на військовий облік, зараз йому ще не має 25 років, але він стояв на військовому обліку, не має права на відстрочку й не є студентом. Але якщо при перебуванні на військовому обліку його було зараховано до реєстру військовозобов'язаних, то він підлягає мобілізації на загальних підставах", - розповіла Аніщенко.

Вона нагадала, що водночас студенти, які вчаться на денній формі навчання, не можуть виїздити за кордон.