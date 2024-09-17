Заберут ли в ВСУ студентов и почему их могут забирать в ТЦК: детали

Мужчины, впервые получающие высшее образование и обучающиеся на дневной форме, имеют право на отсрочку. После того, как он получает выписку из Единого государственного реестра образования, где указано, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству, на него распространяются требования ст. 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке. Таким образом, он не подлежит мобилизации.

Однако об этом необходимо уведомлять ТЦК и СП своевременно, направляя соответствующие документы, предусмотренные законом. Анищенко пояснила, что наличие права на отсрочку не дает ее автоматически, если ее должным образом не оформить.

Она также ответила, будут ли возникать вопросы у работников ТЦК и СП, если мужчина уже во взрослом возрасте поступил в вуз впервые и подает документы на отсрочку.

"Отвечу вам цитатой одного из работников ТЦК в Киеве. Он сказал: "У нас сейчас стало столько студентов, какая нация со временем будет образована! Одному мужчине 54 года, а он впервые пошел учиться в техникум, потому что в свое время после школы дальше нигде не учился". Это, конечно, юмор. Однако на сегодняшний день в Украине на законодательном уровне такие мужчины имеют на это полное право, поскольку для получения образования нет возрастных ограничений", - объяснила Анищенко.

Она также напомнила, что по закону все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете. Именно поэтому военно-учетные данные у студентов проверяют сотрудники ТЦК. По ее словам, нарушением будет считаться в таких случаях только выписка приказа на мобилизацию студентов, если они действительно являются студентами дневной формы обучения и не нарушают требований законодательства.

Она также сообщила, что уже есть судебная практика, когда адвокаты оспаривают факт мобилизации ребят младше 25 лет.

"И, к сожалению, эта практика не совсем положительна в сторону мобилизованного. Например, парень на момент окончания школы пошел в ТЦК и встал на военный учет, сейчас ему еще нет 25 лет, но он стоял на военном учете, не имеет права на отсрочку и не является студентом. Но если при нахождении на военном учете он был зачислен в реестр военнообязанных, то он подлежит мобилизации на общих основаниях", - рассказала Анищенко.

Она напомнила, что студенты, которые учатся на дневной форме обучения, не могут выезжать за границу.