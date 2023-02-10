UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи заберуть мандати у всіх нардепів від ОПЗЖ: відповідь представника президента у ВР

Фото: депутат від "Слуги народу" Федір Вениславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

У "Слузі народу" вважають, що немає підстав для ухвалення рішення про суцільне припинення повноважень усіх депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

За його словами, в Україні є конституційні підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України. І одна з підстав – це набуття іншого громадянства чи виїзду на постійне місце проживання за межі України.

"Якщо з цієї політичної сили (партія ОПЗЖ - ред.) є депутати, які з 24 лютого в сесійній залі жодного разу не з'являлися, то, на мою думку, є юридичні підстави для того, щоб ставити питання щодо втрати ними статусу народних депутатів України ", - зазначив Веніславський.

При цьому він вважає, що всі ініціативи, спрямовані на припинення повноважень народних депутатів від ОПЗЖ, крім тих підстав, передбачених Конституцією, - це "виключно політичний популізм, який жодних юридичних наслідків не призведе".

"Придумувати якісь механізми, які точно будуть поставлені під сумнів щонайменше нашими західними партнерами – це точно не той шлях, яким ми повинні йти. Тому я не думаю, що є підстави для ухвалення рішення про суцільне припинення повноважень всіх депутатів від ОПЗЖ ", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, депутат від колишньої фракції ОПЗЖ, а нині співголова депутатської групи "Відновлення України" Ігор Абрамович вирішив скласти депутатський мандат.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, у свою чергу, закликав закликав нардепів з ОПЗЖ наслідувати приклад Абрамовича.

Також повідомлялося, що кілька народних депутатів забороненої політсили "Опозиційна платформа - За життя" планують здати свої мандати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаСлуга народаОпозиційна платформа За життя