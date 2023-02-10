Чи заберуть мандати у всіх нардепів від ОПЗЖ: відповідь представника президента у ВР

За його словами, в Україні є конституційні підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України. І одна з підстав – це набуття іншого громадянства чи виїзду на постійне місце проживання за межі України.

"Якщо з цієї політичної сили (партія ОПЗЖ - ред.) є депутати, які з 24 лютого в сесійній залі жодного разу не з'являлися, то, на мою думку, є юридичні підстави для того, щоб ставити питання щодо втрати ними статусу народних депутатів України ", - зазначив Веніславський.

При цьому він вважає, що всі ініціативи, спрямовані на припинення повноважень народних депутатів від ОПЗЖ, крім тих підстав, передбачених Конституцією, - це "виключно політичний популізм, який жодних юридичних наслідків не призведе".

"Придумувати якісь механізми, які точно будуть поставлені під сумнів щонайменше нашими західними партнерами – це точно не той шлях, яким ми повинні йти. Тому я не думаю, що є підстави для ухвалення рішення про суцільне припинення повноважень всіх депутатів від ОПЗЖ ", - наголосив нардеп.