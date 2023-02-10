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Заберут ли мандаты у всех нардепов от ОПЗЖ: ответ представителя президента в ВР

Фото: депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

В "Слуге народа" считают, что нет оснований для принятия решения о сплошном прекращении полномочий всех депутатов от бывшей фракции ОПЗЖ.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

По его словам, в Украине существует конституционные основания досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. И одно из оснований - это приобретение другого гражданства или выезд на постоянное место жительства за пределы Украины.

"Если из этой политической силы (партия ОПЗЖ - ред.) есть депутаты, которые с 24 февраля в сессионном зале ни разу не появлялись, то, по моему мнению, есть юридические основания для того, чтобы задавать вопросы о потере ими статуса народных депутатов Украины", - отметил Вениславский.

При этом он считает, что все инициативы, направленные на прекращение полномочий народных депутатов от ОПЗЖ, кроме тех оснований, которые предусмотрены Конституцией, - это "исключительно политический популизм, который ни к каким юридическим последствиям не приведет".

"Придумывать какие-то механизмы, которые точно будут подвергнуты сомнению по меньшей мере нашими западными партнерами – это точно не тот путь, по которому мы должны идти. Поэтому я не думаю, что есть основания для принятия решения о сплошном прекращении полномочий всех депутатов от ОПЗЖ", - подчеркнул нардеп.

Напомним, депутат от бывшей фракции ОПЗЖ, а ныне сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины" Игорь Абрамович решил сложить депутатский мандат.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в свою очередь, призвал призвал нардепов с ОПЗЖ последовать примеру Абрамовича.

Также сообщалось, что несколько народных депутатов запрещенной политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют сдать свои мандаты.

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