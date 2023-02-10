Заберут ли мандаты у всех нардепов от ОПЗЖ: ответ представителя президента в ВР

По его словам, в Украине существует конституционные основания досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. И одно из оснований - это приобретение другого гражданства или выезд на постоянное место жительства за пределы Украины.

"Если из этой политической силы (партия ОПЗЖ - ред.) есть депутаты, которые с 24 февраля в сессионном зале ни разу не появлялись, то, по моему мнению, есть юридические основания для того, чтобы задавать вопросы о потере ими статуса народных депутатов Украины", - отметил Вениславский.

При этом он считает, что все инициативы, направленные на прекращение полномочий народных депутатов от ОПЗЖ, кроме тех оснований, которые предусмотрены Конституцией, - это "исключительно политический популизм, который ни к каким юридическим последствиям не приведет".

"Придумывать какие-то механизмы, которые точно будут подвергнуты сомнению по меньшей мере нашими западными партнерами – это точно не тот путь, по которому мы должны идти. Поэтому я не думаю, что есть основания для принятия решения о сплошном прекращении полномочий всех депутатов от ОПЗЖ", - подчеркнул нардеп.