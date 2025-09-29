ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Появятся ли в Украине "языковые патрули": ответ омбудсмена

Понедельник 29 сентября 2025 08:00
UA EN RU
Появятся ли в Украине "языковые патрули": ответ омбудсмена Предусматривает ли закон "языковые патрули" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Языковое законодательство в Украине не предусматривает создание никаких "языковых патрулей". Более того, такая модель не является эффективной, считает Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Об этом эксперт заявила в интервью РБК-Украина.

"Языковые патрули" не будут создавать

"Языковым законом не предусмотрено никаких "патрулей". Более того, на начальных этапах обсуждения действительно рассматривалась идея языковой инспекции, но это положение не вступило в силу", - пояснила Ивановская.

Вместе с тем она добавила, что в процессе наработки изменений к закону, возможно, соответствующее положение будет актуализировано, поскольку идут разговоры об этом.

Россия продвигала слухи о "языковых патрулях"

Ивановская отметила, что еще в 2019 году российская пропаганда распространяла миф о "языковых патрулях", чтобы напугать общество и дискредитировать языковую политику Украины.

"Как раз такая форма давления, как "патруль", может вызвать сопротивление. Запретный плод всегда кажется слаще. Это прямой путь к раздору, и именно этого хочет враг", - подчеркнула языковой омбудсмен.

Как будут контролировать языковое законодательство

По словам Ивановской, в Украине применяется цивилизованная и правовая модель контроля. Сейчас созданы представительства Уполномоченного на местах, и их работа может быть усилена.

"Если будет обеспечено надлежащее финансирование, мы можем уже сегодня увеличить количество региональных представителей, которые будут осуществлять государственный контроль в рамках действующего закона", - сказала она.

По состоянию на сейчас в Украине только 5 представителей Уполномоченного по защите государственного языка, этого критически мало для обеспечения масштабных потребностей.

Читайте также о том, кого могут оштрафовать за отказ говорить на украинском языке и сколько придется платить.

Ранее мы рассказывали, что языковой омбудсмен предлагает отменить "особый статус русского" в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой омбудсмен Языковой закон
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах