Вже в Україні? У МОЗ розповіли про новий штам Covid-19

На початок січня коронавірусу Omicron XBB.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з захворюваністю коронавірусом контрольована. Втім це не привід не вакцинуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України .

"Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань", - йдеться в повідомленні.

Як і раніше, як зазначають в МОЗі, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.

Що відомо про новий штам Omicron XBB.1.5

Останнім часом епідеміологи констатують розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у США в жовтні 2022 року.

За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу Omicron, або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

Наразі проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти.