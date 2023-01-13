ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появился ли новый штамм COVID-19? Кузин рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 12:09
Появился ли новый штамм COVID-19? Кузин рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

По состоянию на сегодняшний день в Украине не обнаружен новый штамм Omicron XBB.1.5. При этом в стране циркулирует восемь разновидностей коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"Преимущественным штаммом, который сейчас циркулирует в Украине, является штамм Omicron. И мы фиксируем его 8 основных разновидностей, в подавляющем большинстве это его подтипы ВА-5 и B11529. Мы также мониторим ситуацию с появлением нового штамма XBB.1.5. По состоянию на сегодня в Украине он еще не обнаружен", - сказал он.

При этом Кузин отметил, что пока нет конкретной информации о новом штамме. Так, проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько этот вариант более серьезный, чем другие.

По его словам, пока ни по оценкам ВОЗ, ни по оценкам CDC недостаточно информации, чтобы оценить какие-либо изменения относительно тяжести инфекции, связанных с этим подтипом.

РБК-Украина сообщало, что известно о новом штамме Omicron XBB.1.5.

Напомним, новый штамм коронавируса может привести к новой волне заболеваемости, его обнаружили уже в 29 странах на нескольких континентах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус COVID
NEWS
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам