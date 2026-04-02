Чи з'явиться в Україні державний мобільний оператор: чітка відповідь Мінцифри

За його словами, ідея запуску державного мобільного оператора не розглядається через "абсолютно прагматичну причину".

"Наше завдання як держави - не будувати власні вишки за гроші платників податків, а встановлювати стимулюючі умови розвитку галузі, за якими приватні компанії змагатимуться за кожного українця як за клієнта, покращуючи якість зв'язку", - пояснив Прибитько.

Він наголосив, що саме конкуренція між трьома операторами змушує їх швидше впроваджувати 5G, інвестувати мільйони доларів у генератори під час блекаутів та покращувати якість зв'язку, щоб абоненти не перейшли до конкурента.

Фото: Україна не розглядає ідею запуску державного мобільного оператора (інфографіка РБК-Україна)

"Роль Мінцифри та НКЕК в цьому процесі - створити умови, щоб українці залишалися на зв’язку за найскладніших обставин", - сказав заступник міністра.

Прибитько зазначив, що держава стимулює компанії тримати зв'язок без світла, національний роумінг для екстрених ситуацій та законодавчо фіксуємо мінімальну швидкість інтернету.

"Тобто ми гарантуємо, що ваші базові потреби у зв’язку будуть закриті, не витрачаючи при цьому державний бюджет на створення ще однієї державної компанії", - підкреслив він.