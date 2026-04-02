Появится ли в Украине государственный мобильный оператор: четкий ответ Минцифры

По его словам, идея запуска государственного мобильного оператора не рассматривается по "абсолютно прагматичной причине".

"Наша задача как государства - не строить собственные вышки за деньги налогоплательщиков, а устанавливать стимулирующие условия развития отрасли, при которых частные компании будут соревноваться за каждого украинца как за клиента, улучшая качество связи", - пояснил Прибитько.

Он отметил, что именно конкуренция между тремя операторами заставляет их быстрее внедрять 5G, инвестировать миллионы долларов в генераторы во время блэкаутов и улучшать качество связи, чтобы абоненты не перешли к конкуренту.

"Роль Минцифры и НКЭК в этом процессе - создать условия, чтобы украинцы оставались на связи при самых сложных обстоятельствах", - сказал замминистра.

Прибитько отметил, что государство стимулирует компании держать связь без света, национальный роуминг для экстренных ситуаций и законодательно фиксируем минимальную скорость интернета.

"То есть мы гарантируем, что ваши базовые потребности в связи будут закрыты, не тратя при этом государственный бюджет на создание еще одной государственной компании", - подчеркнул он.