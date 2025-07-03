Чи втримає Пашинян владу під час наступних виборів у Вірменії: оцінка експерта

За словами Войтасевича, партія Пашиняна "Громадянський договір" під час наступних парламентських виборів може розраховувати на підтримку у 11-18%.

"За інші політичні партії хочуть проголосувати по кілька відсотків вірмен. Пашинян сподівається, що на виборах його підтримають понад 30% виборців, і з огляду на слабкість опозиції це дасть йому понад 50% місць у парламенті, тобто більшість", - додав він.

В рамках передвиборчої кампанії Пашинян, як розповів експерт, хвалитиметься:

гарною економічною ситуацією в країні;

зближенням Вірменії із Європейським союзом (ЄС);

перспективами отримати безвізовий режим з Європою;

зниженням залежності від Росії;

встановленням миру з Азербайджаном;

підписаним стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами Америки (США).

Водночас Росія намагається дискредитувати чинний уряд й, як зазначив Меграбян, не цурається вдаватись до диверсійно-терористичних методів.