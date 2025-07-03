UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чи втримає Пашинян владу під час наступних виборів у Вірменії: оцінка експерта

Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Роман Кот

Сьогодні популярність уряду Вірменії та правлячої партії Ніколи Пашиняна набагато нижча, ніж у минулому. Під час наступних виборів політик сподіватиметься здобути більше 50% місць у парламенті.

Про це для метаріалу РБК-Україна "Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви" розповіли вірменський політолог Рубен Меграбян та аналітик з питань Південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтасевич.

 

За словами Войтасевича, партія Пашиняна "Громадянський договір" під час наступних парламентських виборів може розраховувати на підтримку у 11-18%. 

"За інші політичні партії хочуть проголосувати по кілька відсотків вірмен. Пашинян сподівається, що на виборах його підтримають понад 30% виборців, і з огляду на слабкість опозиції це дасть йому понад 50% місць у парламенті, тобто більшість", - додав він. 

В рамках передвиборчої кампанії Пашинян, як розповів експерт, хвалитиметься:

  • гарною економічною ситуацією в країні;
  • зближенням Вірменії із Європейським союзом (ЄС);
  • перспективами отримати безвізовий режим з Європою; 
  • зниженням залежності від Росії;
  • встановленням миру з Азербайджаном; 
  • підписаним стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами Америки (США). 

Водночас Росія намагається дискредитувати чинний уряд й, як зазначив Меграбян, не цурається вдаватись до диверсійно-терористичних методів. 

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

Конфлікт обидвох країн через Нагірний Карабах розпочався ще у 1988-му, але їм вдалось досягти припинення вогню у 1994-му.

У 2023 році Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, під час якої повернув регіон під свій контроль. З того часу Єреван та Баку намагаються укласти мирний договір. Станом на вересень 2024-го Пашинян заявляв про погодження 13 пунктів мирного договору й двох - частково.

У червні ж 2025 року голова вірменського уряду заявив, що Єреван розраховує підписати з Азербайджаном мирну угоду вже до кінця цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВірменіяНікол Пашинян