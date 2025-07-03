Удержит ли Пашинян власть во время следующих выборов в Армении: оценка эксперта

Сегодня популярность правительства и правящей партии Никола Пашиняна гораздо ниже, чем в прошлом. Во время следующих выборов политик будет надеяться получить более 50% мест в парламенте.
Об этом для метариала РБК-Украина"Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы" рассказали армянский политолог Рубен Меграбян и аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич.
По словам Войтасевича, партия Пашиняна "Гражданский договор" во время следующих парламентских выборов может рассчитывать на поддержку в 11-18%.
"За другие политические партии хотят проголосовать по несколько процентов армян. Пашинян надеется, что на выборах его поддержат более 30% избирателей, и учитывая слабость оппозиции это даст ему более 50% мест в парламенте, то есть большинство", - добавил он.
В рамках предвыборной кампании Пашинян, как рассказал эксперт, будет хвастаться:
В то же время Россия пытается дискредитировать действующее правительство и, как отметил Меграбян, не чурается прибегать к диверсионно-террористическим методам.
Конфликт обеих стран из-за Нагорного Карабаха начался еще в 1988-м, но им удалось достичь прекращения огня в 1994-м.
В 2023 году Азербайджан объявил "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, во время которой вернул регион под свой контроль. С тех пор Ереван и Баку пытаются заключить мирный договор. По состоянию на сентябрь 2024-го Пашинян заявлял о согласовании 13 пунктов мирного договора и двух - частично.
В июне же 2025 года глава армянского правительства заявил, что Ереван рассчитывает подписать с Азербайджаном мирное соглашение уже до конца этого года.
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