Вступят ли США в войну с Ираном на стороне Израиля: мнение эксперта

США рано или поздно вступят в войну с Ираном на стороне Израиля, поскольку Белому дому нужно продемонстрировать свою силу. Иран, который уже значительно ослаблен ударами израильской армии, прекрасно подходит на роль "мальчика для битья".

Политтехнолог напомнил, что Израиль ведет войну при поддержке Соединенных Штатов. Поэтому говорить о том, что США не знают, что делает израильское правительство и что делает израильская армия, не стоит.

"Все это четко спланировано. Американцы посмотрели, Израиль сделал "грязную работу". Значит, системы ПВО выбиты, ну самое время подключаться. Я думаю, что удар будет. Потому что американцам силу надо показывать", - пояснил он.



По мнению Загороднего, американцы ударами по Ирану хотят показать соперникам - КНДР, Китаю, России - свою силу. То есть, что у Вашингтона все работает, все летает, бомбы есть, воля использовать их тоже налицо. Тем более, что реальных рисков для американской армии нет.

"Не надо же проводить наземную операцию. Все, как любят американцы. Красиво, съемки, авианосцы движутся, взлетают ракеты, враг падает и все. Поэтому я думаю, что все же они это сделают, продемонстрируют силу", - добавил политтехнолог.

Что думает Трамп?

Загородний считает, что Трампу тоже будет интересно испытать силы американской армии на Иране. Когда он говорит, что будет воевать с Ираном, или не будет воевать с Ираном - это лишь переговорная тактика, направленная на то, чтобы заставить Иран нервничать.

"У американцев есть такой красивый термин "создание ситуации стратегической неопределенности". То же самое делали все президенты США, только они не так прямо это говорили. И поэтому сиди, думай, вы бежите к нам сдаваться, или не бежите к нам сдаваться? Если нет, ну так значит будет по-другому. Вам сказали, что у вас ядерной бомбы не будет, значит не будет", - отметил политтехнолог.

Поддержат ли действия США союзники?

Кроме Израиля, действия американцев точно поддержат союзные государства, да и другие региональные лидеры. Да, на словах, возможно, они будут против, но важнее реальные действия.

Шиитский Иран, пояснил Загородний, стал источником нестабильности для всех соседей. К тому же у Саудовской Аравии и у Турции с Ираном собственные счеты, которые самое время свести.

"Поэтому я думаю, что Израиль будет идти до конца. Потому что у них есть шанс поменять режим аятолл", - резюмировал политтехнолог.