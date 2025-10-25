ua en ru
Чи встигнуть у ЄС за рік відмовитись від нафти та газу з РФ? Що кажуть у Німеччині

Субота 25 жовтня 2025 15:08
Чи встигнуть у ЄС за рік відмовитись від нафти та газу з РФ? Що кажуть у Німеччині Фото: країни ЄС повинні за рік відмовитись від нафти та газу з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина зацікавлена у тому, щоб Євросоюз встиг до 2027 року відмовитись від російських енергоносіїв. Для цього Берлін інвестує у відновлювальні джерела енергії та шукає альтернативи нафті та газу з РФ.

Про це заявила міністр енергетики Німеччини Катеріна Райхе, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Чи інші країни Євросоюзу зможуть відмовитися? Ми працюємо над цим і це відповідальність Німеччини також підтримати їх на цьому шляху. Важливо, щоб ми військову касу РФ не наповнювали через постійні закупи енергоресурсів", - заявила Райхе.

За її словами, Німеччина в останні роки багато інвестувала для того, щоб диверсифікуватися. Уряд розширював LNG-контракти, укладав партнерства з іншими країнами, зокрема з США, з Канадою, країнами Близького Сходу.

"Будемо і надалі це робити. Ми розбудовуємо самі відновлювальні джерела енергії, щоб бути більш стійкими. І загалом Німеччина буде потребувати газу, тому важливо працювати з надійними партнерами, але однозначно не з Росією", - додала міністр економіки Німеччини.

Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу

Рада ЄС 20 жовтня ухвалила спільну позицію щодо поетапного припинення імпорту російського газу в рамках плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року.

Згідно з проектом нового регламенту, повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для чинних контрактів передбачено перехідний період.

Документ запроваджує систему попереднього дозволу на імпорт газу, щоб не допустити потрапляння російського палива на ринок ЄС під виглядом транзиту або змішаних постачань.

Кожна країна Євросоюзу повинна розробити національний план диверсифікації джерел постачання, тоді як держави, які вже повністю відмовилися від російських енергоносіїв, звільняються від цього обов’язку.

