Чи встигнуть у ЄС за рік відмовитись від нафти та газу з РФ? Що кажуть у Німеччині

Німеччина зацікавлена у тому, щоб Євросоюз встиг до 2027 року відмовитись від російських енергоносіїв. Для цього Берлін інвестує у відновлювальні джерела енергії та шукає альтернативи нафті та газу з РФ.

"Чи інші країни Євросоюзу зможуть відмовитися? Ми працюємо над цим і це відповідальність Німеччини також підтримати їх на цьому шляху. Важливо, щоб ми військову касу РФ не наповнювали через постійні закупи енергоресурсів", - заявила Райхе.

За її словами, Німеччина в останні роки багато інвестувала для того, щоб диверсифікуватися. Уряд розширював LNG-контракти, укладав партнерства з іншими країнами, зокрема з США, з Канадою, країнами Близького Сходу.

"Будемо і надалі це робити. Ми розбудовуємо самі відновлювальні джерела енергії, щоб бути більш стійкими. І загалом Німеччина буде потребувати газу, тому важливо працювати з надійними партнерами, але однозначно не з Росією", - додала міністр економіки Німеччини.