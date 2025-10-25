ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Успеют ли в ЕС за год отказаться от нефти и газа из РФ? Что говорят в Германии

Суббота 25 октября 2025 15:08
UA EN RU
Успеют ли в ЕС за год отказаться от нефти и газа из РФ? Что говорят в Германии Фото: министр энергетики Германии Катерина Райхе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Германия заинтересована в том, чтобы Евросоюз успел до 2027 года отказаться от российских энергоносителей. Для этого Берлин инвестирует в возобновляемые источники энергии и ищет альтернативы нефти и газу из РФ.

Об этом заявила министр энергетики Германии Катерина Райхе, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Смогут ли другие страны Евросоюза отказаться? Мы работаем над этим и это ответственность Германии также поддержать их на этом пути. Важно, чтобы мы военную кассу РФ не наполняли через постоянные закупки энергоресурсов", - заявила Райхе.

По ее словам, Германия в последние годы много инвестировала для того, чтобы диверсифицироваться. Правительство расширяло LNG-контракты, заключало партнерства с другими странами, в частности с США, с Канадой, странами Ближнего Востока.

"Будем и в дальнейшем это делать. Мы развиваем сами возобновляемые источники энергии, чтобы быть более устойчивыми. И в целом Германия будет нуждаться в газе, поэтому важно работать с надежными партнерами, но однозначно не с Россией", - добавила министр экономики Германии.

Страны ЕС договорились прекратить импорт российского газа

Совет ЕС 20 октября принял общую позицию относительно поэтапного прекращения импорта российского газа в рамках плана REPowerEU, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей до 1 января 2028 года.

Согласно проекту нового регламента, полный запрет на импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа вступит в силу с 1 января 2028 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Документ вводит систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы не допустить попадания российского топлива на рынок ЕС под видом транзита или смешанных поставок.

Каждая страна Евросоюза должна разработать национальный план диверсификации источников поставок, тогда как государства, которые уже полностью отказались от российских энергоносителей, освобождаются от этой обязанности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация НАФТА
Новости
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию