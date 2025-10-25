Успеют ли в ЕС за год отказаться от нефти и газа из РФ? Что говорят в Германии

Германия заинтересована в том, чтобы Евросоюз успел до 2027 года отказаться от российских энергоносителей. Для этого Берлин инвестирует в возобновляемые источники энергии и ищет альтернативы нефти и газу из РФ.

"Смогут ли другие страны Евросоюза отказаться? Мы работаем над этим и это ответственность Германии также поддержать их на этом пути. Важно, чтобы мы военную кассу РФ не наполняли через постоянные закупки энергоресурсов", - заявила Райхе.

По ее словам, Германия в последние годы много инвестировала для того, чтобы диверсифицироваться. Правительство расширяло LNG-контракты, заключало партнерства с другими странами, в частности с США, с Канадой, странами Ближнего Востока.

"Будем и в дальнейшем это делать. Мы развиваем сами возобновляемые источники энергии, чтобы быть более устойчивыми. И в целом Германия будет нуждаться в газе, поэтому важно работать с надежными партнерами, но однозначно не с Россией", - добавила министр экономики Германии.