Чи встигне Україна виконати чотири рекомендації Єврокомісії до грудня: відповідь Стефанішиної

"Як вчора підрахувала Катаріна (посол ЄС в Україні Катаріна Матернова - ред.), коли передавала документ прем'єру (прем'єр-міністру Денису Шмигалю - ред.) і мені, що на етапі до членства у держав-членів буде приблизно сто можливостей заблокувати рішення України про членство протягом будь-якого періоду", - сказала Стефанішина.

За її словами, чотири пункти, які визначені Європейською комісією, є насправді технічними. По вазі вони не мають нічого спільного з сімома рекомендаціями, основоположними реформами.

"Щобільше, ці чотири пункти є лише рекомендацією, до якої може дослухатися Європейська рада або не дослухатися. Ці пункти не мають ніякого зв'язку з політичним рішенням, яке буде ухвалюватися у грудні", - пояснила міністр.

Вступ України до ЄС

Україна ще у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Додамо, що 7 листопада ЗМІ дізналися деталі "секретного" документа Єврокомісії щодо України. Журналісти з'ясували, що ЄК вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.

Звіт Єврокомісії

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до членства у Євросоюзі. Зокрема, відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу з Україною.

Для того, щоб такі переговори розпочалися, потрібен консенсус усіх 27 країн-членів ЄС. Очікується, що лідери держав розглянуть це питання на саміті 14 грудня.