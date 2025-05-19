Чи встановить Трамп новий термін для мирної угоди між Україною та РФ: відповідь Білого дому

Відповідаючи на питання, чи має намір президент США встановити новий термін для укладання мирної угоди під час розмови з російським диктатором, Левітт сказала, що не хоче випереджати події, пов'язані з дзвінком Трампа до Путіна.

"Але він ясно дав зрозуміти, що протягом усього цього конфлікту, відколи він успадкував його від Джо Байдена. Не забувайте, що ця війна почалася через некомпетентність і слабкість попередньої адміністрації, і президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб це виправити. Він дав зрозуміти обом сторонам, що хоче домогтися мирного врегулювання, припинення вогню якнайшвидше, але що стосується конкретних термінів, то я не буду випереджати президента", - зазначила речниця.

Левітт також розповіла про телефонної розмови Трампа з Путіним.

"Ну, я думаю, знову ж таки, ми побачимо, як пройде дзвінок. Президент ясно дав зрозуміти, що його мета - домогтися припинення вогню і покласти край цьому конфлікту. Він втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль для вирішення цієї дуже складної війни, яка, знову ж таки, почалася через слабкість минулої адміністрації", - додала вона.