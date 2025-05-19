Чи встановить Трамп новий термін для мирної угоди між Україною та РФ: відповідь Білого дому

Президент США Дональд Трамп встановив для України та Росії двотижневий термін для укладення мирної угоди, однак він вже закінчився. Водночас поки невідомо, чи планує американський лідер встановити новий дедлайн.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

Відповідаючи на питання, чи має намір президент США встановити новий термін для укладання мирної угоди під час розмови з російським диктатором, Левітт сказала, що не хоче випереджати події, пов'язані з дзвінком Трампа до Путіна.

"Але він ясно дав зрозуміти, що протягом усього цього конфлікту, відколи він успадкував його від Джо Байдена. Не забувайте, що ця війна почалася через некомпетентність і слабкість попередньої адміністрації, і президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб це виправити. Він дав зрозуміти обом сторонам, що хоче домогтися мирного врегулювання, припинення вогню якнайшвидше, але що стосується конкретних термінів, то я не буду випереджати президента", - зазначила речниця.

Левітт також розповіла про телефонної розмови Трампа з Путіним.

"Ну, я думаю, знову ж таки, ми побачимо, як пройде дзвінок. Президент ясно дав зрозуміти, що його мета - домогтися припинення вогню і покласти край цьому конфлікту. Він втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль для вирішення цієї дуже складної війни, яка, знову ж таки, почалася через слабкість минулої адміністрації", - додала вона.