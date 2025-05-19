Установит ли Трамп новый срок для мирного соглашения между Украиной и РФ: ответ Белого дома

Президент США Дональд Трамп установил для Украины и России двухнедельный срок для заключения мирного соглашения, однако он уже закончился. В то же время пока неизвестно, планирует ли американский лидер установить новый дедлайн.

Отвечая на вопрос, намерен ли президент США установить новый срок для заключения мирного соглашения во время разговора с российским диктатором, Левитт сказала, что не хочет опережать события, связанные со звонком Трампа к Путину.

"Но он ясно дал понять, что на протяжении всего этого конфликта, с тех пор как он унаследовал его от Джо Байдена. Не забывайте, что эта война началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации, и президент Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить. Он дал понять обеим сторонам, что хочет добиться мирного урегулирования, прекращения огня как можно быстрее, но что касается конкретных сроков, то я не буду опережать президента", - отметила спикер.

Левитт также рассказала о телефонном разговоре Трампа с Путиным.

"Ну, я думаю, опять же, мы увидим, как пройдет звонок. Президент ясно дал понять, что его цель - добиться прекращения огня и положить конец этому конфликту. Он устал и разочаровался в обеих сторонах конфликта. Президент и его команда приложили огромные усилия для решения этой очень сложной войны, которая, опять же, началась из-за слабости прошлой администрации", - добавила она.