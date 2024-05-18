Чи вручають повістки після оновлення даних в ЦНАПах: офіційна відповідь

Чи вручають повістки в ЦНАПах

Після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі в ЦНАП повістки не видають, відзначає директор департаменту.

"Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплекстування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали", – говорить Наталія Шамрай.

Оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція й для самих ЦНАПів. Такими повноваженнями їх наділили тільки після того, як 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію. Раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали, це можна було зробити тільки в ТЦК і СП.

"Я наголошую на тому, що оновлення даних – це лише одна із функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз", – підкреслює вона.

Закон про мобілізацію

В Україні 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Він унормовує деякі процеси мобілізації, відстрочки, бронювання та обліку військовозобов'язаних.

Детальніше про всі зміни у процесі мобілізації – у матеріалі РБК-Україна.