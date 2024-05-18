Чи вручають повістки після оновлення даних в ЦНАПах: офіційна відповідь

Законом про мобілізацію визначено, що у військовозобов'язаних є 60 днів, щоб прийти до ЦНАПу або ТЦК для оновлення своїх даних. Також з 18 травня це можна зробити через електронний кабінет, завантаживши додаток Резерв+.
Повістку після оновення даних в ЦНАПах не видають, бо за цими установами не закріплено таких функцій. Про це в коментарі РБК-Україна заявила директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.
Після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі в ЦНАП повістки не видають, відзначає директор департаменту.
"Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплекстування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали", – говорить Наталія Шамрай.
Оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція й для самих ЦНАПів. Такими повноваженнями їх наділили тільки після того, як 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію. Раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали, це можна було зробити тільки в ТЦК і СП.
"Я наголошую на тому, що оновлення даних – це лише одна із функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз", – підкреслює вона.
В Україні 18 травня офіційно набув чинності новий закон про мобілізацію. Він унормовує деякі процеси мобілізації, відстрочки, бронювання та обліку військовозобов'язаних.
Детальніше про всі зміни у процесі мобілізації – у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, коли у ЦНАПах військовозобов'язані оновлюють свої дані, система може надіслати відмову. Що робити в таких випадках, РБК-Україна розповіла директорка департаменту ЦНАП КМДА.
Також повідомлялося, що чекає на військовозобов'язаних, які не оновлять дані за 60 днів.
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