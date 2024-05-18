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Бувають відмови. Що робити, якщо дані військовозобов'язаного не оновлюються в ЦНАПі

Україна, Субота 18 травня 2024 15:37
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Бувають відмови. Що робити, якщо дані військовозобов'язаного не оновлюються в ЦНАПі Фото: Чоловік оновлює дані в столичному ЦНАПі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Крім військкомату, оновити дані військовозобов'язаним від сьогодні, 18 травня, можна в мобільному додатку Резерв+ і в ЦНАПах. Прийом у співробітника ЦНАПу триває 7-10 хвилин, далі ще доведеться почекати певний час, поки дані оновляться. Після цього витяг про оновлення даних видають в роздрукованому вигляді і за бажанням – на електронну пошту.

Але у отриманні витягу в системі бувають і відмови, говорить в коментарі РБК-Україна директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай.

Чому стаються відмови в оновленні даних

Коли у ЦНАПах військовозобов'язані оновлюють свої дані, система може надіслати відмову. В таких ситуаціях працівник ЦНАПу бачить, що користувач отримав відмову. Але при цьому немає даних про те, з яких причин це відбулося, каже Наталія Шамрай.

"Так, буває, що приходить відмова. ЦНАП на себе не перебирає функції суб'єкта надання послуги. Це означає, що ми не можемо впливати на цей процес. Тому якщо система видала відмову у видачі витягу, то зазвичай там написано, що треба робити й куди звертатися або для коректного внесення даних в систему, або ще для якихось дій", – каже вона.

Якщо є відмова, то людині треба звертатись в ТЦК і СП, додає директор департаменту.

"Треба звертатись туди, бо це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми. І законодавство України побудовано таким чином, що при оновленні даних в ЦНАПах або в електронному кабінеті дозволено лише певні речі. Щось дозволено, а щось не дозволено. Тому законодавством визначено, що всі головні повноваження в цьому питанні залишилися саме за ТЦК", – пояснює Наталія Шамрай.

Ми писали, що відбувається в ЦНАПах Києва після початку дії закону про мобілізацію.

Як працюватиме новий закон про мобілізацію та електронний кабінет військовозобов'язаного, чи треба усім ставати на військовий облік або ж оновлювати свої дані, кому треба йти проходити ВЛК – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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