Вручают ли повестки после обновления данных в ЦНАПах: официальный ответ

Вручают ли повестки в ЦНАПах

После обновления военнообязанныхи данных при личном приеме в ЦНАП повестки не выдают, отмечает директор департамента.

"Хочу подчеркнуть, что повестки выдает только ТЦК. И отправлять на ВВК тоже могут исключительно только территориальные центры комплексирования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам такие полномочия не предоставляли", – говорит Наталья Шамрай.

Обновление данных военнообязанных – это новая функция и для самих ЦНАПов. Такими полномочиями их наделили только после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновлялиси, это можно было сделать только в ТЦК и СП.

"Я подчеркиваю, что обновление данных – это лишь одна из функций ЦНАПов. Между тем мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас", – подчеркивает она.

Закон о мобилизации

В Украине 18 мая официально вступил в силу новый закон о мобилизации. Он нормирует некоторые процессы мобилизации, отсрочки, бронирования и учета военнообязанных.

Детальнее обо всех изменениях в процессе мобилизации – в материале РБК-Украина.