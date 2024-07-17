Оновити дані в "Резерві+" можна і після 16 липня

Оновити свої дані через додаток "Резерв+" військовозобов'язані в Україні можуть і після 16 липня. При цьому штраф все одно доведеться платити.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"В "Резерв+" залишається можливість оновити дані навіть після 16 липня при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком. Це дозволить отримати електронний військовий квиток і не носити з собою папірці", - повідомила вона.

Але, як зазначила заступниця міністра, відповідальність за порушення закону не зникає.

Масштаби оновлень

Як зазначила Черногоренко, "Резерв+" подолав позначку в 3,4 млн оновлень. При цьому, за її даними, з цих 3,4 млн - 83,5 тисяч оновлень були зроблені за кордоном.

"Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії", - додала вона.