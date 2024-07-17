Вручают ли повестки на границе: что говорят в Госпогранслужбе

Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки могут находиться на пограничных пунктах пропуска, но не выдают там повесток.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радио Свобода .

Как заявил представитель Пограничной службы, повестки на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не выдают.

Однако, если человек, который пересекает границу, в розыске - пограничники могут обратиться в полицию, чтобы те доставили его в ТЦК.

По его словам, работники ТЦК не участвуют в пограничном контроле, но помогают в случае "если возникают какие-то вопросы относительно документов или информации".