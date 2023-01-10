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Чи можуть вручати киянам повістки на вході в метро: відповідь КМВА

Фото: чи можуть вручати повістки киянам на вході в метро (facebook.com/gazetadp)
Автор: Тетяна Степанова

Повістку з’явитися у віськомат можуть вручити людині будь-де, законодавство чітко не регламентує точного місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника КМВА Сергія Попка в інтерв'ю ТСН.

"Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці", - сказав Попко.

Також він наголосив, що повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. У ній має бути зазначено - дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.

Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

У КМВА закликали киян довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел.

Нагадаємо, загальну мобілізацію в Україні оголошено з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона триватиме й у 2023 році, але, ймовірно, без масового вручення повісток. У військовому командуванні наголошують, що призов буде плановим, виходячи із потреб Сил оборони.

За словаси міністра оборони України Олексія Резнікова, в Україні поки що немає потреби оголошувати масову мобілізацію. Наразі вона проходить у "спокійному режимі".

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