Чи можуть вручати киянам повістки на вході в метро: відповідь КМВА

"Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці", - сказав Попко.

Також він наголосив, що повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. У ній має бути зазначено - дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.

Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

У КМВА закликали киян довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел.