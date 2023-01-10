Могут ли вручать киевлянам повестки на входе в метро: ответ КМВА

"Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте", - сказал Попко.

Также он подчеркнул, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В ней должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

В КМВА призвали киевлян доверять только проверенной информации от официальных источников.