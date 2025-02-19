Чи впорається Україна без допомоги США: Буданов дав чесну відповідь

Україна прагне зберегти допомогу з боку країн Заходу. Без підтримки США Києву буде важко протистояти російській агресії.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польському виданню Defence24 .

"Будемо чесні - без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти їхню підтримку України. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", - сказав він.

За його словами, ця співпраця має явно двосторонній і взаємовигідний характер.

"Що стосується Європи, то неможливо уявити собі глобальну безпеку європейського континенту без України. І без нашої героїчної армії, нині найбільшої в Європі, загартованої в найбільшій війні з часів Другої світової війни", - сказав Буданов.

Допомога Європи та США

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС повною мірою надає військову допомогу Україні і готова зробити навіть більше.

За даними Кільського інституту, країни Заходу надають Україні невелику, але стабільну допомогу в розмірі 80 млрд євро на рік.

Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні, виділивши 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.

Загалом за останні три роки Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги. Із загальної суми близько 130 млрд євро (49%) було виділено на військову допомогу, 118 млрд євро (44%) на фінансову підтримку і 19 млрд євро (7%) на гуманітарну допомогу.

Президент США Дональд Трамп останніми днями заявляє, що американська допомога Україні нібито склала 300 млрд доларів. Він також стверджує, що Європа дала всього 100 млрд.