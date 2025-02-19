Справится ли Украина без помощи США: Буданов дал честный ответ
Украина стремиться сохранить помощь со стороны стран Запада. Без поддержки США Киеву будет трудно противостоять российской агрессии.
Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью польскому изданию Defence24.
"Будем честны - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", - сказал он.
По его словам, данное сотрудничество носит явно двусторонний и взаимовыгодный характер.
"Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, в настоящее время крупнейшей в Европе, закаленной в величайшей войне со времен Второй мировой войны", - сказал Буданов.
Помощь Европы и США
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.
По данным Кильского института, страны Запада оказывают Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.
Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.
Всего за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.
Президент США Дональд Трамп в последние дни заявляет, что американская помощь Украине якобы составила 300 млрд долларов. Он также утверждает, что Европа дала всего 100 млрд.