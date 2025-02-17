Чи впливають виплати у 100 тисяч військовим на пенсію: пояснення юриста

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Що регламентує нарахування пенсії військовим

Експерт розповіла, що норми та порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, визначає закон України №2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (від 09.04.1992 року).

За загальним правилом, що визначено у частині третій статті 43 закону, пенсії особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу обчислюються з розміру грошового забезпечення.

При цьому враховуються відповідні оклади за посадою, оклади та/чи доплати за військове (спеціальне) звання, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку (доплату) за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з чого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України).

З чого складається грошове забезпечення військових

В цілому на теперішній час грошове забезпечення українських військовослужбовців включає:

щомісячні основні види грошового забезпечення;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Якщо говорити детальніше про одноразові додаткові види грошового забезпечення, то до них, зокрема, відносять одноразову винагороду на період дії воєнного стану (іншими словами, у тому числі додаткова винагорода за бойові у розмірі 100 тисяч гривень).

Юрист пояснила, що визначення додаткової винагороди за бойові у розмірі 100 тисяч гривень прописане у постанові КМУ №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" (від 28.02.2022 року).

Чи впливають на пенсію "бойові" 100 тисяч гривень

"Проаналізувавши норми постанови №168 щодо додаткової винагороди за бойові у розмірі 100 тисяч гривень, можна зазначити, що вона не має регулярного характеру та виплачується на підставі наказів командирів (начальників) за наявності певних умов", - розповіла Чмона.

Йдеться про такі умови:

на період дії воєнного стану;

у тому числі військовослужбовцям;

пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

"З урахуванням викладеного... хочемо зазначити, що додаткова винагорода за бойові у розмірі 100 тисяч гривень, яка виплачується військовослужбовцю згідно з постановою №168, не враховується при обчисленні пенсії", - наголосила експерт.

Це пояснюється тим, що ці виплати не є регулярними (не носять постійного характеру) і не входять до постійного окладу військовослужбовців.

Тим часом розмір пенсії розраховується на основі грошового забезпечення, яке військовий отримував на постійній основі за останньою займаною посадою.

"Крім того, на теперішній час жодним нормативно-правовим актом не передбачено включення до складу грошового забезпечення, з якого нараховується пенсія, додаткової винагороди за бойові у розмірі 100 тисяч гривень, передбаченої постановою №168", - підсумувала юрист.