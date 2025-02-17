Влияют ли выплаты в 100 тысяч военным на пенсию: объяснение юриста

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Что регламентирует начисление пенсии военным

Эксперт рассказала, что нормы и порядок пенсионного обеспечения граждан Украины из числа лиц, находившихся на военной службе, определяет закон Украины №2262-ХII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (от 09.04.1992 года).

По общему правилу, определенному в части третьей статьи 43 закона, пенсии лицам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава исчисляются из размера денежного обеспечения.

При этом учитываются соответствующие оклады по должности, оклады и/или доплаты за воинское (специальное) звание, воинское (специальное) звание, процентную надбавку (доплату) за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законодательством, с чего был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года - страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в порядке, установленном Кабинетом министров Украины).

Из чего состоит денежное обеспечение военных

В целом в настоящее время денежное обеспечение украинских военнослужащих включает:

ежемесячные основные виды денежного обеспечения;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения;

одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Если говорить подробнее об одноразовых дополнительных видах денежного обеспечения, то к ним, в частности, относят единовременное вознаграждение на период действия военного положения (другими словами, в том числе дополнительное вознаграждение за боевые в размере 100 тысяч гривен).

Юрист объяснила, что определение дополнительного вознаграждения за боевые в размере 100 тысяч гривен прописано в постановлении КМУ №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" (от 28.02.2022 года).

Влияют ли на пенсию "боевые" 100 тысяч гривен

"Проанализировав нормы постановления №168 о дополнительном вознаграждении за боевые в размере 100 тысяч гривен, можно отметить, что оно не имеет регулярного характера и выплачивается на основании приказов командиров (начальников) при наличии определенных условий", - рассказала Чмона.

Речь идет о таких условиях:

на период действия военного положения;

в том числе военнослужащим;

пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

"С учетом изложенного... хотим отметить, что дополнительное вознаграждение за боевые в размере 100 тысяч гривен, которое выплачивается военнослужащему согласно постановлению №168, не учитывается при исчислении пенсии", - подчеркнула эксперт.

Это объясняется тем, что эти выплаты не являются регулярными (не носят постоянного характера) и не входят в постоянный оклад военнослужащих.

Между тем размер пенсии рассчитывается на основе денежного обеспечения, которое военный получал на постоянной основе по последней занимаемой должности.

"Кроме того, в настоящее время ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено включение в состав денежного обеспечения, с которого начисляется пенсия, дополнительного вознаграждения за боевые в размере 100 тысяч гривен, предусмотренного постановлением №168", - подытожила юрист.