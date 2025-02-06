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В Україні обмежили розмір надвисоких пенсій: кого це стосується

Україна, Четвер 06 лютого 2025 18:30
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В Україні обмежили розмір надвисоких пенсій: кого це стосується Фото: Розмір пенсії в Україні обмежили коефіцієнтами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Закон про держбюджет на 2025 рік містить норму про запровадження коефіцієнтів до розміру пенсій, призначених за спеціальними законами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначається в повідомленні, обмеження стосуються пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), тобто до тих пенсій, розмір яких перевищує 23 610 гривень.

Такі коефіцієнти застосовуються до пенсій, які призначено:

- відповідно до Митного кодексу України,

- законів України:

  • "Про прокуратуру";
  • "Про статус народного депутата України";
  • "Про Національний банк України";
  • "Про Кабінет міністрів України";
  • "Про державну службу";
  • "Про дипломатичну службу";
  • "Про службу в органах місцевого самоврядування";
  • "Про судову експертизу";
  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  • "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
  • "Про наукову і науково-технічну діяльність";
  • "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

- постанови Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Обмеження високих пенсій

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Згідно з рішенням, пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (або мінімальної пенсії, 2361 гривня), виплачуються із застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення:

  • до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів, - 0,5;
  • до частини пенсії, що перевищує 11 розмірів мінімуму, не перевищує 13 розмірів, - 0,4;
  • до частини пенсії, що перевищує 13 розмірів та не перевищує 17 розмірів, - 0,3;
  • до частини пенсії, що перевищує 17 розмірів перевищує 21 розмір, - 0,2;
  • до частини пенсії, що перевищує 21 розмір, - 0,1.

Водночас обмеження не застосовується до осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях та у відсічі військової агресії Російської Федерації проти України.

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