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Чи вплинув збій у "Київстар" на зв'язок на фронті: що кажуть в ЗСУ

Фото: чи вплинув збій у "Київстар" на зв'язок на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Військові на лінії фронту використовують дещо інший зв'язок, у зв'язку з чим масштабний збій у мобільного оператора "Київстар" не став перешкодою для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком. На цей момент це не має впливу на ситуацію, на дії військовослужбовців абсолютно. В принципі для цивільних громадян це, можливо, приносить незручності, а от для військовослужбовців це не має ніякого значення", - розповів Фітьо. 

Збій у "Київстар" 

Сьогодні, через хакерську атаку, стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Внаслідок збою по всій країні фіксується відсутність мобільного зв'язку. Зокрема не працюють інтернет, сайт оператора, а також офіційний застосунок. 

Збій у мобільного оператора призвів й до інших проблем, у тому ж числі, які пов'язані із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів й оплатою проїзду.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".

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