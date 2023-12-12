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Чи вплинув збій у "Київстар" на роботу системи оповіщення у Києві: що кажуть у КМДА

Фото: збій у "Київстар" не вплинув на роботу системи оповіщення у Києві (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначають у КМДА, навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно.

Водночас у місцях встановлення старої частини системи, у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме Патрульна поліція через гучномовці.

Також, як повідомила столична влада, оплата проїзду в київському метрополітені здійснюється у звичайному режимі.

Збій у "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар".

Як проінформувало джерело РБК-Україна, оператор "Київстар" потрапив під хакерську атаку. Очікується, що відновлення зв'язку та інтернету може зайняти деякий час.

Внаслідок великого збою в "Київстар" по всій країні абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Крім того, немає доступу до інтернету.

Разом з тим збій у "Київстар" призвів і до інших проблем в різних куточках країни, пов'язаних із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", оплатою проїзду та роботи терміналів, а також банкоматів.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".

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КМДАКиїв