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Чи вплинуло знищення літаків РФ на кількість ударів по фронту: в ЗСУ відповіли

Четвер 29 лютого 2024 18:50
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Чи вплинуло знищення літаків РФ на кількість ударів по фронту: в ЗСУ відповіли Ілюстративне фото: ЗСУ знищили вже 13 російських літаків з початку року (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни у своїх штурмах потребують постійної підтримки з повітря, саме тому останнім часом збільшилась кількість збитих літаків Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону 29 лютого.

За його словами, наразі не сильно помітно, чи вплинула ліквідація російських літаків на кількість авіаударів по лінії фронту. Однак він зауважив, що в період, коли РФ почала масштабний штурм Авдіївки то кількість ударів росіян КАБами вимірювався до 70 за добу. А зараз цей показник знаходиться на рівні 31-54 ударів за добу.

"Це все одно дуже велика кількість. Але є припущення, що росіяни дуже мобілізують свої резерви, щоб підтримати свій наступ, який вони зараз розвивають. Через те, що вони потребують підтримки з повітря і літаки заходять ближче до лінії зіткнення, то завдяки цьому їх вдається знищувати. Тому ми маємо зараз справу з цим "сушкоспадом", - розповів Лиховій.

Він зауважив, що зважаючи на таку тенденцію збиття літаків рано чи пізно це вплине і на кількість ударів КАБами. Вона буде зменшуватися.

ЗСУ знищують російські літаки

Загалом українські військові збили вже 13 російських літаків, починаючи з 17 лютого. Зокрема, зранку 29 лютого ЗСУ вже "приземлили" один Су-34 ворога, а пізніше стало відомо про знищення ще двох літаків.

Серед знищених російських бортів - десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Причому більшість із них були збиті на східному фронті.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, масове збиття російських літаків у лютому 2024 року є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Крім того, через постійну небезпеку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 немає в небі вже четвертий день. Це, певною мірою, полегшує відпрацювання по ворожій авіації.

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