Повлияло ли уничтожение самолетов РФ на количество ударов по фронту: в ВСУ ответили

Россияне в своих штурмах нуждаются в постоянной поддержке с воздуха, поэтому в последнее время увеличилось количество сбитых самолетов Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона 29 февраля.

По его словам, пока не сильно заметно, повлияла ли ликвидация российских самолетов на количество авиаударов по линии фронта. Однако он отметил, что в период, когда РФ начала масштабный штурм Авдеевки, то количество ударов россиян КАБами измерялось до 70 в сутки. А сейчас этот показатель находится на уровне 31-54 ударов в сутки.

"Это все равно очень большое количество. Но есть предположение, что россияне очень мобилизуют свои резервы, чтобы поддержать свое наступление, которое они сейчас развивают. Из-за того, что они нуждаются в поддержке с воздуха и самолеты заходят ближе к линии столкновения, то благодаря этому их удается уничтожать, поэтому мы имеем сейчас дело с этим "сушкопадом", - рассказал Лиховой.

Он отметил, что ввиду такой тенденции сбивания самолетов рано или поздно это повлияет и на количество ударов КАБами. Она будет уменьшаться.

ВСУ уничтожают российские самолеты

В общей сложности украинские военные сбили уже 13 российских самолетов, начиная с 17 февраля. В частности, утром 29 февраля ВСУ уже "приземлил" один Су-34 врага, а позже стало известно об уничтожении еще двух самолетов.

Среди уничтоженных российских бортов десять Су-34, два Су-35 и один А-50. Причем большинство из них были сбиты на восточном фронте.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, массовое сбивание российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.

Кроме того, из-за постоянной опасности российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день. Это в определенной степени облегчает отработку по вражеской авиации.

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