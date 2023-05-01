Чи вплинула пожежа на нафтобазі у Криму на присутність росіян у морі: відповідь Гуменюк

Росіяни посилили присутність своїх кораблів у Чорному морі після того, як у Севастополі згоріла нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, вони свою присутність у Чорному морі посилили, але посилили її в тому сенсі, що почали там маневрувати, майже не заходячи в ті бухти, які вони колись називали "рідною гаванню" (Севастопольська бухта - ред.)", - розповіла Гуменюк.

За її словами, зараз корабельне угруповання суттєво тяжіє до Новоросійська. Найчастіше кораблі заходять для поповнення запасів саме туди, а не в бухти Севастополя.

"Саме корабельне угруповання зараз складається з 10 одиниць і маневрує максимально розосереджено в районі, який вважають для себе поки що безпечним, - у Чорному морі ближче до південно-східного узбережжя Криму. Вони намагаються бути якнайдалі від берега, який контролює Україна та її далекобійна зброя", - додала вона.