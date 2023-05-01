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Повлиял ли пожар на нефтебазе в Крыму на присутствие россиян в море: ответ Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины (РБК-Украина, Владислав Красинский)
Автор: Иван Носальский

Россияне усилили присутствие своих кораблей в Черном море после того, как в Севастополе сгорела нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да, они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили ее в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью" (Севастопольская бухта - ред.)", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас корабельная группировка существенно тяготеет к Новороссийску. Чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, а не в бухты Севастополя.

"Сама корабельная группировка сейчас состоит из 10 единиц и маневрирует максимально рассредоточено в районе, который считают для себя пока что безопасным, - в Черном море ближе к юго-восточному побережья Крыма. Они пытаются быть как можно дальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие", - добавила она.

Напомним, 29 апреля на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе вспыхнул сильный пожар.

После этого в Генштабе ВСУ заявляли, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала топливом российский Черноморский флот.

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